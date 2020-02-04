ميريام كلينك تستعرض من داخل أحد الفنادق الكبرى ( فيديو + صورة )

تخضع ميريام كلينك دائماً لجلسات تصوير جامحة ، تُطِّل من خلالها على الجمهور عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي ، حيث تظهر بإطلالات مبتذلة غير هادفة وتقوم في مجملها على الاستعراض .

وكان آخر منشورات المغنية اللبنانية شريط فيديو ، أطلت فيه من داخل أحد الفنادق الكبرى حيث استعرضت مهاراتها في الظهور متبعةٍ خطواتها في عرض الأزياء .

وبدت مرتدية فستاناً قصيراً مع سترة من الفراء ، ونسقت معهم BOOTS بتصميمٍ عصري وطغى على إطلالتها اللون الوردي بدرجات البيج .

إطلالة ميريام كلينك :

وتحرص كلينك دائماً بالخروج عن المألوف في إطلالاتها ، مما يعرضها للانتقادات السلبية التي تصل في بعض الأحيان إلى السبِّ والشتم وهو ما أصبحت تتجاهله من خلال إلغاء خاصة التعليق على المنشورات .