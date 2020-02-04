ميريام كلينك تستعرض من داخل أحد الفنادق الكبرى ( فيديو + صورة )

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ميريام كلينك
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تخضع ميريام كلينك دائماً لجلسات تصوير جامحة ، تُطِّل من خلالها على الجمهور عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي ، حيث تظهر بإطلالات مبتذلة غير هادفة وتقوم في مجملها على الاستعراض .

وكان آخر منشورات المغنية اللبنانية شريط فيديو ، أطلت فيه من داخل أحد الفنادق الكبرى حيث استعرضت مهاراتها في الظهور متبعةٍ خطواتها في عرض الأزياء .

وبدت مرتدية فستاناً قصيراً مع سترة من الفراء ، ونسقت معهم BOOTS بتصميمٍ عصري وطغى على إطلالتها اللون الوردي بدرجات البيج .

إطلالة ميريام كلينك :

 

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Hotel California

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وتحرص كلينك دائماً بالخروج عن المألوف في إطلالاتها ، مما يعرضها للانتقادات السلبية التي تصل في بعض الأحيان إلى السبِّ والشتم وهو ما أصبحت تتجاهله من خلال إلغاء خاصة التعليق على المنشورات .

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The world is safer when u close your eyes

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