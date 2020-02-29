زيادة مخصصات المواد المدعومة عبر البطاقة الذكية بدءاً من شهر آذار.. تفاصيل

أفاد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان، بأنه ستتم زيادة مخصصات المواد عبر البطاقة الذكية بدءاً من شهر آذار ، تبعاً لعدد أفراد العائلة.

ووفق ما نقلت عنه صحيفة “تشرين” ، قال سليمان إنه واعتباراً من بداية آذار ستزداد الكميات المستحقة لكل عائلة تبعاً لأعداد أفرادها.

وعن الكمية الجديدة من المخصصات، فتصبح مستحقات الأُسر التي بلغ عددها من 5 إلى 6 أفراد.. 5 كيلو غرامات سكر و 4 كغ أرز.

فيما تصبح مخصصات الأسر بلغ عدد أفرادها سبعة وما فوق على 6 كغ سكر و5 كغ من الأرز.

وبالنسبة للشاي، تصبح مخصصات الأسر بلغ عدد أفرادها من 5 إلى 6، ما يعادل 1200 غ ، وما فوق الـ7 أشخاص تحصل العائلة على 1400 غ، لتبقى مخصصات العائلات التي عدد أفرادها 4 وأقل كما هي.

أما بالنسبة للمادة الجديدة، زيت القلي، فستكون مخصصات العائلات عبر البطاقة الذكية : 1 ليتر للفرد الواحد والفردين، و3 ليترات لخمسة وستة أفراد ، بينما ستحصل العائلات التي عدد أفرادها سبعة وما فوق على 4 ليترات من المادة.