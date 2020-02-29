زيادة مخصصات المواد المدعومة عبر البطاقة الذكية بدءاً من شهر آذار.. تفاصيل

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زيادة مخصصات المواد المدعومة عبر البطاقة الذكية بدءاً من شهر آذار
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أفاد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان، بأنه ستتم زيادة مخصصات المواد عبر البطاقة الذكية بدءاً من شهر آذار ، تبعاً لعدد أفراد العائلة.

ووفق ما نقلت عنه صحيفة “تشرين” ، قال سليمان إنه واعتباراً من بداية آذار ستزداد الكميات المستحقة لكل عائلة تبعاً لأعداد أفرادها.

وعن الكمية الجديدة من المخصصات، فتصبح مستحقات الأُسر التي بلغ عددها من 5 إلى 6 أفراد.. 5 كيلو غرامات سكر و 4 كغ أرز.

فيما تصبح مخصصات الأسر بلغ عدد أفرادها سبعة وما فوق على 6 كغ سكر و5 كغ من الأرز.

وبالنسبة للشاي، تصبح مخصصات الأسر بلغ عدد أفرادها من 5 إلى 6، ما يعادل 1200 غ ، وما فوق الـ7 أشخاص تحصل العائلة على 1400 غ، لتبقى مخصصات العائلات التي عدد أفرادها 4 وأقل كما هي.

أما بالنسبة للمادة الجديدة، زيت القلي، فستكون مخصصات العائلات عبر البطاقة الذكية : 1 ليتر للفرد الواحد والفردين، و3 ليترات لخمسة وستة أفراد ، بينما ستحصل العائلات التي عدد أفرادها سبعة وما فوق على 4 ليترات من المادة.

 

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