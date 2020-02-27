منة فضالي تكشف سرَّ ارتدائها خاتم الزواج في الفترة الأخيرة ( فيديو )

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منة فضالي
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أثارت الممثلة منة فضالي الجدل مؤخراً عُقبَّ ظهورها في عدة مناسباتٍ مرتدية خاتم الزواج ، مما أطلق تكهناتٍ عديدة حول ارتباطها بشكلٍ رسميٍ بعيداً عن عدسات الكاميرا والإعلام .

وأوضحت الفنانة المصرية حقيقة هذه التكهنات ، وقالت في تصريحٍ لبرنامج ET بالعربي أنها غبر مرتبطة متمنية العكس ، لافتة إلى أنها ذهبت واشترت الخاتم لنفسها .

وأكدت أن تصرفها لاقى رفضاً من أصدقائها وعائلتها ، قائلة : ” قالوا لي ه توقفي سوقكِ … فقلت لهم في ستين داهية … ” .

منة فضالي تنفي خبر ارتباطها :

ويذكر أن فضالي بدأت مؤخراً تصوير مشاهدها في بطولة  المسلسل الجديد ( حب عمري ) إلى جانب الفنان هيثم شاكر ، والذي من المقرر أن يعرض ضمن سباق دراما رمضان المقبل 2020 .

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