منة فضالي تكشف سرَّ ارتدائها خاتم الزواج في الفترة الأخيرة ( فيديو )

أثارت الممثلة منة فضالي الجدل مؤخراً عُقبَّ ظهورها في عدة مناسباتٍ مرتدية خاتم الزواج ، مما أطلق تكهناتٍ عديدة حول ارتباطها بشكلٍ رسميٍ بعيداً عن عدسات الكاميرا والإعلام .

وأوضحت الفنانة المصرية حقيقة هذه التكهنات ، وقالت في تصريحٍ لبرنامج ET بالعربي أنها غبر مرتبطة متمنية العكس ، لافتة إلى أنها ذهبت واشترت الخاتم لنفسها .

وأكدت أن تصرفها لاقى رفضاً من أصدقائها وعائلتها ، قائلة : ” قالوا لي ه توقفي سوقكِ … فقلت لهم في ستين داهية … ” .

منة فضالي تنفي خبر ارتباطها :

ويذكر أن فضالي بدأت مؤخراً تصوير مشاهدها في بطولة المسلسل الجديد ( حب عمري ) إلى جانب الفنان هيثم شاكر ، والذي من المقرر أن يعرض ضمن سباق دراما رمضان المقبل 2020 .