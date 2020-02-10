مايا دياب ضحية الإعلامية مهيرة عبد العزيز ( فيديو )

حلت الفنانة مايا دياب ضيفة على برنامج ” غداً أجمل ” الذي تقدمه الإعلامية مهيرة عبد العزيز ، وخلال الحلقة نفذَّ فريق عمل البرنامج مقلباً طريفاً بالنجمة اللبنانية .

وتمثلَّ بـ إطلاق صفارات الإنذار بصوتٍ عالٍ ، حيث أخذت الإعلامية الإماراتية دورها التمثيلي في رسم ملامح الخوف على وجهها محاولةً الهرب من الاستوديو ، في حين أن النجمة اللبنانية لم تشعر بأيّ خوف أو رعب سوى في الوهلة الأولى .

وأخذت تشكك بعدها بكل ما يجري حولها مبدية راحة كبيرة ، لتعلق عند الكشف عن حقيقة الأمر أنها كانت تشعر منذ البداية بانه مقلب .

ردة فعل مايا دياب خلال المقلب :

وعرضت مهيرة خلال إحدى فقرات البرنامج صور أربعة نجمات وهنَّ سميرة سعيد وأصالة نصري ، بالإضافة إلى ميريام فارس وبلقيس فتحي ووجهت سؤالاً لـ دياب في حال كانت رئيسة الحكومة اللبنانية من ستختار من بينهنَّ من وزيرةً للطاقة فاختارت مواطنتها على الفور ، مؤكدة أنها تشع طاقة وحيوية .

وتألقت مايا دياب خلال الحلقة بإطلالة من الجلد الأسود اللامع ، تألفت من قطعتين تنورة ذات طولٍ متوسط ، ارتدت فوقها blazer بتصميم عصري .