مع نهاية شهر آب ... هواتف بلاك بيري تودع الأسواق نهائياً

أعلنت شركة الهواتف الكندية عن إيقاف بيع هواتف بلاك بيري نهائياً مع نهاية شهر أغسطس/ آب المقبل.

وكانت هواتف بلاكبيري منذ سنوات صاحبة الأسهم الأشهر والأكثر شعبية في عالم تكنولوجيا الهواتف الذكية، لكن شعبيتها تلاشت شيئاً فشيئاً، مما دفع الشركة المنتجة إلى وقف بيع هواتف بلاك بيري نهائياً بنهاية آب/ أغسطس المقبل.

و قد اشتهرت الشركة الكندية المطورة لهذه الهواتف بأعلى معايير الأمن ومكافحة محاولات القرصنة المعلوماتية.

وتخلت بلاكبيري عن نظام التشغيل الخاص بها لصالح نظام التشغيل أندرويد بعد ذلك، ثم استعانت بشركة تي.سي.إل لتطوير وإنتاج الهواتف بنظام التعهيد، ولكن هذه المحاولة لم تنجح أيضاً في جذب العملاء إلى هذه الهواتف ليتقرر وقف إنتاجها وبيعها نهائياً.

و فقدت هواتف بلاك بيري ريادتها التكنولوجية في السوق مع ظهور هواتف آيفون من إنتاج آبل والهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد والمزودة بشاشات تعمل باللمس بلوحة مفاتيح افتراضية والتي حققت انتشاراً واسعاً.

يشار إلى أن شركة بلاكبيري الكندية في وقت من الأوقات كانت رائدة في سوق الهواتف الذكية عندما قدمت هواتفها ذات لوحة المفاتيح الحقيقية.