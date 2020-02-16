الجيش السوري ينزل 5 طائرات مسيرة قبل استهدافها مصفاة حمص

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الجيش السوري ينزل 5 طائرات مسيرة قبل استهدافها مصفاة حمص
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تمكن الجيش السوري ، من إنزال وتعطيل 5 طائرات مسيرة للإرهابيين ، كانوا يعتزمون من خلالها استهداف مصفاة حمص مجدداً.

وذكرت وكالة سانا ، أن الجيش السوري استطاع صباح اليوم الاحد ، تعطيل و إنزال 5  طائرات مسيرة الكترونياً كانت تحاول استهداف مصفاة حمص .

ويأتي ذلك بعدما استهداف الإرهابيون بالأمس، محطة محردة بريف حماه الشمالي لتوليد الطاقة الكهربائية ، بعدة قنابل ألقتها طائرة مسيرة تابعة للتنظيمات الإرهابية.

كما استهدف الإرهابيون بتاريخ 3 شباط، 4 منشآت نفط في ريف حمص ، محطة غاز الريان و معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى و معمل غاز إيبلا .

وبتاريخ 21 كانون الأول ، تعرضت 3 مصفاة حمص ومحطة الريان للغاز ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى لاعتداءات ارهابية،  أسفرت عن أضرار في بعض الوحدات الإنتاجية، كما استهدف الإرهابيون يوم 27 كانون الثاني ، المرابط البحرية في مصب بانياس .

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