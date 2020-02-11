مصرف سوريا المركزي يصدر قرار بشأن شراء الدولار بالسعر التفضيلي

أعرب مصرف سوريا المركزي ، عن استعداده لشراء الدولار من المصدرين بالسعر التفضيلي 700 ليرة سورية، وبحوافز تشجيعية (15%).

ونشر المركزي عبر صفحته الرسمية ، القرار رقم 261/ ل إ بتاريخ 09/02/2020 والذي يسمح بموجبه لمن يرغب من المصدرين ببيع القطع الأجنبي الناجم عن التصدير ، وفق السعر التفضيلي مضافاً إليه حوافز دعم تصدير مقدارها 15%.

كما منح القرار ، المصدّر الذي باع القطع الأجنبي الناجم عن التصدير إلى المصرف المركزي ، أولوية في تمويل مستورداته وبما يعادل ضعفي قيمة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير والذي قام ببيعه إلى المصرف المركزي بما لا يتعارض مع أحكام تمويل المستوردات.

وبين المركزي أن هذا القرار جاء في إطار تسهيل عمليات التمويل للتجار والصناعيين ، ولدعم قطاع التصدير ومنحه ميزات .

وبسّط المصرف المركزي الإجراءات للمصدرين ، فيكفي تقديم كتاب وثيقة صادرة من أي من غرف الصناعة أو من اتحاد غرف الصناعة بالنسبة للمصدر الصناعي ، وكتاب من اللجنة المركزية للتصدير التابعة لاتحاد غرف التجارة بالنسبة للمصدر غير الصناعي (مصدري الخضار والفواكه وغيرهم).

وبموجب القرار ، يسمح للمصدر بيع قطعه الأجنبي المتحصل بالخارج بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي، كما يمكنه بيع قطع التصدير المدخل من الخارج “بنكنوت” لأي من فروع المصرف المركزي بعد إبراز نسخة مختومة عن الإشعار المصرفي في حال تم إدخال “البنكنوت” عن طريق كوات المصارف في المنافذ الحدودية أو وثيقة تصريح الإدخال مختومة بختم الأمانة الجمركية.

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول أن المرسومين رقم 3 و4 لا يشملان المصدرين والمستوردين الذي سيتعاملون بالدولار، كما سبق وأكد نائب رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق فايز قسومة ، أن حاكم المركزي وعد بإعطاء علاوة على السعر التفضيلي لـ الدولار وهو 700 ليرة بنسبة 15 بالمئة، ليصبح سعر الصرف 805 ليرات ، وهي ميزة تخص الخضار والفواكه، بحسب تصريحه لصحيفة “الوطن”.