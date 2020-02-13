مصرف سوريا المركزي يرفع سقف القروض السكنية للشراء والترميم

رفع مصرف سوريا المركزي ، سقف القروض السكنية التي يمنحها المصرف العقاري ، لكل من الشراء والترميم.

وبحسب ما نشرت صحيفة “الوطن” ، فإن المصرف المركزي وافق على مقترح رفع سقف القروض السكنية للشراء والترميم بعد عامين من الدراسات والمراسلات من قبل المصرف العقاري.

وبموجب القرار الجديد، أصبح سقف القرض السكني للشراء 15 مليوناً بدلاً من 5 ملايين للشراء و4 ملايين بدلاً من مليونين للترميم .

وعن آلية تنفيذ إجراءات هذا القرار، أفاد مدير عام المصرف العقاري مدين علي بأنه سيتم وضع تعليمات وتعميم القرار على فروع المصرف خلال الأسبوع القادم.

ورجح أن يتم تبسيط الإجراءات المطلوبة للحصول على هذه القروض، مذكراً بأنها ستكون متاحة لجميع المواطنين في سوريا .

ورأى علي، أن هذا القرار سيكون له أهمية كبيرة لأنه سيساعد شريحة واسعة من المواطنين من ناحية تمويل احتياجاتهم للسكن من الشراء أو الترميم أو حتى الإكساء.

كما أشار مدير عام المصرف العقاري إلى أنه سيتم اختبار مدى تلبية قرض 15 مليون ليرة لشراء سكن ، وبحسب النتائج ستتم إعادة النظر ورفع سقوف هذه القروض مجدداً في حال كانت هناك مطالب ورغبة بذلك.