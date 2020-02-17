إجراءات جديدة لمصرف سوريا المركزي لدعم الاقتصاد السوري

يعتزم مصرف سوريا المركزي قريباً ، اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهم في تحفيز الاقتصاد السوري ودفع عجلة الإنتاج.

وبحسب ما أوردت وكالة سانا ، بحث يوم أمس الاحد، حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور حازم قرفول مع رئيس وأعضاء اتحاد غرف التجارة السورية ، سبل تيسير العمل التجاري.

وتضمنت هذه السبل تسهيل الإجراءات المصرفية ، و عمليات التمويل وتخفيض العمولات على التحويلات المالية والمواد الخاضعة لقرارات التمويل والمسموح استيرادها ، وكذلك المعوقات التي تعترض التعاملات التجارية.

بدوره ، أكد حاكم المركزي أن هناك إجراءات جديدة سيتخذها المصرف قريباً لتحفيز الاقتصاد ، وأعرب عن استعداد المصرف لمناقشة هذه الإجراءات مع الفعاليات المعنية.

ولفت قرفول إلى أن تعاملات التجارة الخارجية تخضع لأنظمة القطع الأجنبي النافذة ، وأنه بإمكان التجار الحائزين إجازات استيراد التعامل بالقطع الأجنبي “ضمن القنوات الرسمية فقط” من حيث التمويل من المصارف أو مؤسسات الصرافة أو من مواردهم الذاتية ، أو بيع القطع الأجنبي للمركزي أو شرائه منه.