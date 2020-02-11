مدير غاز دمشق يبشر المواطنين: توزيع الغاز سيكون أفضل خلال اليومين القادمين

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مدير غاز دمشق يبشر المواطنين: توزيع الغاز سيكون أفضل خلال اليومين القادمين
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بشر مدير غاز دمشق وريفها أيمن ديوب ، المواطنين ، بأنه بعد وصول توريدات من مادة الغاز المنزلي إلى سوريا ، سيتحسن توزيع المادة خلال اليومين القادمين.

وأعلن ديوب في تصريح لصحيفة “الوطن” حول أزمة الغاز ، عن صول توريدات جديدة من الغاز قبل أيام ، مبيناً أنه يجري تفريغ حمولتها في خزانات مصفاة بانياس.

كما أكد مدير غاز دمشق وريفها بدء توريدات جديدة ووصول ناقلات بشكل متواتر ومنتظم إلى سوريا ، خلال الأيام القادمة.

وبفعل هذه التوريدات ، أفاد ديوب بأن توزيع الغاز على المواطنين سيكون أفضل خلال اليومين القادمين والأمور سوف تتحسن .

وهنا أرجع سبب نقص مادة الغاز المنزلي خلال الفترة الماضية للاعتداءات الإرهابية التي استهدفت منشآت نفطية عدة ، وهي معمل الغـاز في المنطقة الوسطى ومحطة الريان ومصفاة حمص.

إلى ذلك ، لفت ديوب إلى أن شركة “محروقات” خفضت مدة استلام أسطوانة الغـاز بعد وصول الرسالة للمواطنين من 72 إلى 48 ساعة بغية تسريع وتيرة العمل.

 

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