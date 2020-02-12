الصقيع يتسبب بعطل طارئ لعنفة محطة غاز الريان في حمص

تسببت موجة الصقيع ودرجات الحرارة المتدنية ، بتفاقم العطل في ضاغط محطة غاز الريان الذي جرى إصلاحه مؤخراً بعد استهدافه من قبل المسلحين .

ونشرت وزارة النفط والثروة المعدنية عبر صفحتها في فيسبوك ، أنه بعد الهجومين الارهابيين الذين تعرضت لهما محطة غاز الريان بالمسيرات، وبعد إصلاح العنفة والضاغط للمرة الثانية، ظهر عطل جديد في دارات التحكم الخاصة بالفيول للعنفة MARS 100.

وبينت الوزارة أن هذا العطل الجديد ناتج عن الاعتداءين السابقين وتفاقم بفعل الصقيع ودرجات الحرارة المتدنية .

وأدى ذلك لتوقف توقف عنفة و ضاغط محطة غـاز الريان في تمام الساعة 12 ليلاً من صباح يوم 10 / 2/ 2020 .

ونتج عن هذا التوقف نقص في الكمية المخصصة لعنفات توليد الطاقة الكهربائية ذات الدارة المركبة .

وباشرت الكوادر الفنية في وزارة النفط بمعالجة المشكلة ، وإعادة وضع العنفة في العمل بوقت قصير رغم أنها من صناعة غربية و ذات تقنيات حساسة.

وفي مطلع الشهر الحالي ، تعرضت كل من محطة غاز الريان و معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى و معمل غاز إيبلا في ريف حمص الشرقي لاستهداف إرهابي بعدة قذائف ما تسبب بنشوب حرائق ووقوع أضرار مادية.