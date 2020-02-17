محامية عائلة قتيل منزل نانسي عجرم تطالب بإعادة تمثيل الجريمة

كشفت المحامية رحاب بيطار الوكيل القانوني لعائلة القتيل محمد الموسى في القضية المشهورة إعلامياً باسم قتيل منزل نانسي عجرم الذي لقيَّ حتفه في شهر كانون الثاني الماضي على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم تقديمها طلباً لإعادة تمثيل الجريمة .

وغردت قائلة : ” تقدمنا إلى القاضي نقولا منصور بطلب إعادة تمثيل الجريمة من قبل فادي الهاشم … وذلك في مسرح الجريمة “.

وكانت أسرة القتيل قد تقدمت في وقتٍ سابق بطلب لتشريح جثمان فقيدها ، وذلك لاستخراج الرصاصات المستقرة في جسده على خلفية بعض الشكوك لديهم متأملين بذلك تبيان الحقيقة .

وقد تقدمنا الى القاضي منصور بطلب إعادة تمثيل الجريمة من قبل فادي الهاشم وذلك في فيلا نانسي عجرم حيث مسرح الجريمة.#محمد_الموسى — Dr Rehab Bitar (@rehabbitar) February 14, 2020

ويذكر أن المحامية رحاب بيطار حسمت الجدل الذي أثير على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية ، حول دفن جثة القتيل محمد الموسى موضحة أن الجثمان لم يدفن ومازال في ثلاجة الموتى .

يذكر أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور ، كان قد استمع لأقوال زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم يوم الخميس الواقع بتاريخ 23/1/2020 حيث تبين وجود اتصالات بين القتيل محمد الموسى والرقم الثابت في عيادة الدكتور الهاشم منها مكالمة مدتها الـ 23,4 دقيقة .

فأصدر قراراً يهيب بتُرك الهاشم رهنَّ التحقيق ، وعيّن الجلسة القادمة بتاريخ 10/3 ، مع استدعاء كلِ العاملين في العيادة للتحقيق وشخص آخر يدعى أبو الذهب ، بالإضافة إلى استدعاء شقيق فادي الهاشم وذلك للتحقيق معهم في الجلسة وأخذ افادتهم .