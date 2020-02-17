مايا دياب بإطلالة جريئة ومختلفة ( صورة )

نشرت الفنانة مايا دياب صورة جديدة لها بالتزامن مع عيد الحب ، بدت فيها بإطلالة جمالية ناعمة وجريئة لم نعتد على رؤيتها بها من قبل .

اعتمدت فيها الظهور لأول مرة بإطلالة NUDE حيث وقفت مرتدية JUMP SUITE شبيه بالمايوه بكمين طويلين ، استعرضت من خلاله رشاقتها وقوامها الممشوق .

وعلقت على المنشور بـ : ” نوعي من الفالنتاين … MY KIND OF VALENTINE ” ، وانهت التعليق بوسم حمل اسمها .

مايا دياب بإطلالة NUDE :

وحازت إطلالة الفنانة اللبنانية على إعجاب المتابعين الذين أثنوا على ليونتها وأسلوبها العصري في الظهور ، بينما اتجه آخرون إلى التغزل بكل ما فيها ن تفاصيل .

وتستعد حالياً لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان ” أنا مايا دياب ” والتي يقول مطلعها : ” أنا ما بحمل بكي … وما بيلبق لي كون زعلانة ” .