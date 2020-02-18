لحظات مرعبة… عاصفة قوية تضرب سفينة كبيرة في البحر (فيديو)

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لحظات مرعبة... عاصفة قوية تضرب سفينة كبيرة في البحر (فيديو)
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ضربت عاصفة قوية سفينة في أحد موانئ اسكتلندا مهددة الطاقم والركاب بخطر الغرق.

حيث مرجحت الرياح القوية التي سببتها العاصفة “دينيس” سفينة ضخمة وكادت تتسبب باصطدامها بالميناء البحري.

فيما رصدت عدسات الكاميرا اللحظات المرعبة التي مرت بها العبّارة الضخمة “كالماك” أثناء ضرب عاصفة قوية لها وقد أخذتها الرياح، التي بلغت قوتها 80 ميلا في الساعة، يميناً ويساراً.

وبحسب صحيفة “اندبندنت” البريطانية أن السفينة كانت تحاول الانسحاب من ميناء أندروسان على الساحل الغربي لاسكتلندا، لكنها عانت كثيرا أثناء عملية المغادرة بسبب العاصفة.

بينما أشادت الصحف بطاقم السفينة بسبب مهارتهم ومناورتهم الناجحة وإخراج السفينة دون أي أضرار تذكر.

الجدير بالذكر أن العاصفة “دينيس” ضربت أجزاءاً من أوروبا، بينما توقعت الأرصاد الجوية بتشكل عاصفة جديدة مسببة للأمطار الغزيرة والرياح العاتية، في أجزاء من المملكة المتحدة.

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