تعرفوا إلى الفنانة المغربية شبيهة الإعلامية السعودية لجين عمران ( فيديو )

صُدم الجمهور الخليجي عامة والسعودي خاصة بالشبه الكبير الذي يجمع الفنانة المغربية أسماء الأزرق بالإعلامية السعودية لجين عمران والذي بدا واضحاً بشكلٍ صريحٍ في أحدث ظهور لها .

وكانت مغنية الأوبرا المغربية قد أثارت الجدل قبل أيامٍ في صفوف المتابعين عقبَّ حلولها ضيفة على برنامج الإعلامية المصرية منى الشاذلي حيث قدمت مجموعة من الأغاني الطربية وكشفت عن تفاصيل بداياتها الفنية .

وتداول نشطاء على الانترنت فيديوهات لـ أسماء فور انتهاء الحلقة ، الأمر الذي ساهم في وصولها إلى عدد كبيرٍ من المغردين والرواد الخليجيين حيث لاحظوا الشبه الكبير الذي يربط بين الفنانة المغربية بالإعلامية السعودية .

لاحظ الشبه الكبير الذي يجمع بين أسماء الأزرق و لجين عمران :

وأجرى بعض الرواد مقارنة بين ملامح أسماء الأزرق ولجين عمران ، وذلك بعد انتشار فيديو للمطربة المغربية على تطبيق INSTAGRAM ، حيث لفت معظم المعلقين إلى أن الأخيرة تشبه لجين أكثر من شقيقتها الفنانة أسيل عمران .