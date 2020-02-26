لأول مرة خلال الموسم الشتوي.. درجات الحرارة قد تلامس الـ20 درجة في دمشق

تشهد الأجواء في سوريا حالة استقرار يتخللها ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة يبلغ ذروته يوم الجمعة ، وسط احتمال بتأثرنا بامتداد منخفض جوي جديد.

وبحسب ما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء، فيكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام ، وغدا تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية.

بدورها ، صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية ، نشرت أن يومي الأربعاء و الخميس و الجمعة يشهدان عودة للأجواء المستقرة في دمشق وكافة المناطق و المحافظات السورية الداخلية و الساحلية.

وستشهد المنطقة ارتفاع عام على درجات الحرارة على أن تكون ذروة الارتفاع يوم الجمعة ،وقد تلامس في دمشق ومناطق الداخل السوري حدود 20 درجة لأول مرة هذا الموسم.

بينما تعود الأجواء الباردة يوم السبت مع احتمال تأثر البلاد بمنخفض جوي بارد و ماطر ، كترجيحات أولية .