كورونا يرفع أسعار الكمامات في سوريا والصحة تحذر المواطنين من الأخبار الكاذبة

تحدثت نقيب صيادلة سوريا د.وفاء الكيشي ، عن سبب ارتفاع أسعار الكمامات في البلاد ، حيث أصبح الإقبال عليها مرتفع بعد تفشي وباء كورونا في عدد من البلدان.

وقالت د.الكيشي لإذاعة “شام إف إم” إن سبب ارتفاع سعر الكمامة السميكة هو زيادة الطلب عليها، منوّهة إلى أنها تستخدم للوقاية من الأمراض الخاصة خلال الفترة الحالية من السنة.

كما لفتت نقيب صيادلة سوريا إلى أن إنتاج المعمل المحلي للكمامات غير كافٍ للطلب الحالي ، وذلك انعكس على السعر.

فيما نشرت “شام إف إم” بناء على مصادرها الخاصة ، أن هذه الكمامات كانت تستورد من الصين وتوقف استيرادها الآن ، فضلاً عن أن بعض التجار عملوا على تهريبها إلى لبنان .

بدورها ، نفت وزارة الصحة السورية كل ما تردد من شائعات مؤخراً حول وجود إصابات بفيروس كورونا في مدينتي اللاذقية وطرطوس ، مشددة على أن لا إصابات تذكر في أي محافظة، والحالات الموجودة هي إصابات بمرض ذات الرئة التي تكثر في هذا الموسم وتتشابه أعراضها مع أعراض كورونا.

وحول وجود نقص في الكمامات، قال معاون وزير الصحة، أحمد خليفاوي لقناة “روسيا اليوم” إن الطلب عليها ازداد، مبدياً أسفه من وجود من يحتكرها ، داعيا المواطنين إلى التعامل بهدوء وحذر والتأكد من مصادر الأخبار المتعلقة بأخبار كورونا.

يذكر أن هناك نوعان من الكمامات الأول الكمامة العادية وسعرها 200ل.س ، في حين الكمامة السميكة وصل سعرها إلى 700ل. س.