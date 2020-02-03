كندة حنا تُلقّن ماسحيِّ الجوخ درساً في النجاح ( صورة )

تعتبر الفنانة كندة حنا من النجمات اللواتي يُجدنَّ استخدام التطبيقات الاجتماعية ، باعتبار أنها تحرص دائماً على نشر بعضٍ من أفكارها التي يطغى عليها الطاقة والإيجابية .
وكان آخر منشوراتها صورة شاركتها مع المتابعين عبر حسابها الرسمي في تطبيق INSTAGRAM ، علقت عليها متحدثة عن أسباب النجاح خاصة في الأعمال التمثيلية ، وانتقدت بعض التصرفات التي يتبعها بعض النجوم في الآونة الأخيرة .
وكتبت : ” أحياناً ينتقدوننا وقت نكون إيجابيين زيادة … ويقولوا ما حدا فيه يكون إيجابي لهذه الدرجة … صح ومنطق … خصوصاً وقت الكل حولك سلبي … الكل عنده الأنا عالية … وما بيشوفوا إنه النجاح نتيجة عمل مجموعة بغض النظر عن اختياراتهم … ” .
كندة حنا تنتقد ماسحي الجوخ :
View this post on Instagram
احيانا كتير بينقدونا وقت نكون ايجابين زيادة وبقولو انو مافي حدا إيجابي لهالدرجة … هاد الحكي صح ومنطق ،،، ومافيك ماتكون إيجابي وخصوصا وقت بكون الكل حواليك سلبي والكل عندو ال"أنا" عالية جدا وماحدا عم يشوف انو النجاح هو نتيجة عمل مجموعة من الأشخاص بغض النظر عن خبراتهن … النجاح بيتطلب احترام أفراد اي عمل لبعضهن ويكون في حق لكل شخص يعبر عن افكاره حتى لو كانت بتعارض الشخص الآخر ،،،، الاحترام انك تتقبل النقد وإذا ماعجبك مو ضروري يكون ناتج عن كره او حقد او لأنو في حدا عم يحطم فيك، لا النقد والحوار هو سبب في نجاح اي عمل. بس للأسف وللمرة الاولى بقول انا بلشت بزمن كنت بين أيادي امينة كنا نسمع ونتعلم من خبرات الأكبر منا، اما اليوم صار اغلب الناس بتعطي ادنها للحكي والبلبلة والمهم معاد هو الشغل وادي تكون ملتزم بعملك لا … اليوم الشاطر هو لي بمسح جوخ وبيحكي كلام ملعوب بتسمعو شي بس هو بكون عم يقصد شي تاني … وقت بعتزر عن عمل مو لأنو مابدي اشتغل، بس صار العمل بظروف صحية وحقيقة مع كروب من الممثلين كلهن جاين يشتغلو ويعملو شي حلو صار نادر … لما نحب بعض ونحترم الاختلاف بيناتنا ونتعامل مع بعض على أساس الاختلاف باحترام وقتها رح نقدر نعمل شي نرتقي فيه لمستوى المشاهد لي بدو يشوفنا ويصدقنا…. #كل_الحب #كندة_حنا
وأضافت : ” النجاح يتطلب احترام أفراد أيّ عمل لبعضهم … حتى ولو كنت تتعارض مع الشخص الآخر … لا النقد ولا الحوار سبب نجاح أيّ عمل … أنا كنت بين أيديّ أمينة كنا نسمع ونتعلم من خبرات … أما اليوم صار أغلب الناس بتعطي أذنها للحكي والبلبلة … ” .
واختتمت منشورها المطول قائلة : ” اليوم الشاطر الي بِمسح جوخ … ويحكي كلام ملعوب … وقت أعتذر عن عمل ما لأن ما بدي اشتغل … بس صار العمل بظروف صحية مع ممثلين كلهم جايين يشتغلوا نادر … ” .
وقد استحوذ كلام كندة حنا على إعجاب المتابعين الذين أكدوا على كلامها من خلال التعليقات الكثيرة التي أرفقوها بالمنشور .