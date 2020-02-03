كندة حنا تُلقّن ماسحيِّ الجوخ درساً في النجاح ( صورة )

تعتبر الفنانة كندة حنا من النجمات اللواتي يُجدنَّ استخدام التطبيقات الاجتماعية ، باعتبار أنها تحرص دائماً على نشر بعضٍ من أفكارها التي يطغى عليها الطاقة والإيجابية .

وكان آخر منشوراتها صورة شاركتها مع المتابعين عبر حسابها الرسمي في تطبيق INSTAGRAM ، علقت عليها متحدثة عن أسباب النجاح خاصة في الأعمال التمثيلية ، وانتقدت بعض التصرفات التي يتبعها بعض النجوم في الآونة الأخيرة .

وكتبت : ” أحياناً ينتقدوننا وقت نكون إيجابيين زيادة … ويقولوا ما حدا فيه يكون إيجابي لهذه الدرجة … صح ومنطق … خصوصاً وقت الكل حولك سلبي … الكل عنده الأنا عالية … وما بيشوفوا إنه النجاح نتيجة عمل مجموعة بغض النظر عن اختياراتهم … ” .

كندة حنا تنتقد ماسحي الجوخ :

وأضافت : ” النجاح يتطلب احترام أفراد أيّ عمل لبعضهم … حتى ولو كنت تتعارض مع الشخص الآخر … لا النقد ولا الحوار سبب نجاح أيّ عمل … أنا كنت بين أيديّ أمينة كنا نسمع ونتعلم من خبرات … أما اليوم صار أغلب الناس بتعطي أذنها للحكي والبلبلة … ” .

واختتمت منشورها المطول قائلة : ” اليوم الشاطر الي بِمسح جوخ … ويحكي كلام ملعوب … وقت أعتذر عن عمل ما لأن ما بدي اشتغل … بس صار العمل بظروف صحية مع ممثلين كلهم جايين يشتغلوا نادر … ” .

وقد استحوذ كلام كندة حنا على إعجاب المتابعين الذين أكدوا على كلامها من خلال التعليقات الكثيرة التي أرفقوها بالمنشور .