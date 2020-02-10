كندة حنا تتحدى الثلوج بـ إطلالة رياضية جريئة ( فيديو )

اشتهرت الفنانة كندة حنا منذ بداية مسيرتها الفنية برشاقتها العالية وإطلالاتها المميزة ، فضلاً عن موهبتها الواضحة في التمثيل والتي خولتها أن تكون من أبرز نجمات جيلها .

وكشفت الممثلة السورية عن سر رشاقتها الدائمة ، ونشرت شريط فيديو عبر حسابها الرسمي في تطبيق INSTAGRAM استعرضت من خلاله التزامها بممارسة التمارين الرياضية القاسية .

وظهرت وهي تتحدى الأجواء الشتوية بإطلالة رياضية جريئة ، وذلك من خلال قيامها بممارسة التمارين الرياضية في الخلاء وسط الثلوج والصقيع .

كندة حنا تتحدى الثلوج :

يذكر أن الفنانة كندة حنا لم تعلن عن أي مشاريع درامية لموسم 2020 حتى الآن ، فيما غابت عن الموسم الرمضاني الماضي بسبب التزامها بتصوير مشاهدها في المسلسل التاريخي ” ممالك النار ” الذي بدأ عرضه قبل أيام بشكل حصري على قناة نت فليكس .