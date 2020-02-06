قمر تُطلُّ بـ فستان الزفاف .. فهل دخلت القفص الذهبي ؟! ( فيديو + صور )

حيرت النجمة اللبنانية قمر الجمهور بعدما خرجت عليه قبل يومين في بثٍ مباشر عبر حسابها الرسمي في تطبيق INSTAGRAM ، متوجهة إلى المتابعين بسؤالٍ حول تكهناتهم عما ستقوم به في اليوم التالي ، لافتة إلى أنه حدثٌ مهم جداً .

واكتفت باستقبال تكهنات النشطاء بضحكةٍ كبيرة دون أن تُشبع فضولهم وترد على تساؤلاتهم ، و لم تفصح الفنانة عن ماهيّة ما ستفعله عند انتهاء البث .

إلا أنها ما لبثت أن نشرت في اليوم التالي شريط فيديو جديد لها ، أطلت فيه مرتديةً فستان الزفاف الأبيض مما دفع المتابعين للمباركة لها دخولها القفص الذهبي .

وهو ما نفته قمر بعد ساعات من نشر المقطع المصور ، من خلال تعليق أضافته على المنشور ، كتبت فيه نافية دخولها عُشَّ الزوجية ، لافتة إلى أن المنشور مجتزأ من أحدث جلسة تصوير خضعت لها لأهداف دعائية .

قمر ترتدي الفستان الأبيض :

وعادت النجمة اللبنانية وشاركت مجموعة من الصور الأخرى لها عبر التطبيق نفسه ، بدت فيهم بإطلالة بسيطة نقية في كواليس جلسة التصوير .