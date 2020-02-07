قمر خلف تعتمد لوك جديد … كيف بدت ؟! ( صور )

شاركت الفنانة السورية قمر خلف الجمهور مجموعة من الصور الحديثة لها ، وذلك عبر أحد حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .

ظهرت خلال المنشور بشكلٍ جديد ، تمثلَّ برجوعها إلى تدرجات اللون الأشقر ، وذلك بعد عدة سنواتٍ من اعتمادها الألوان الشتوية الداكنة لشعرها ،

وأشاد المتابعون بجمال النجمة السورية وإطلالتها العصرية المريحة التي تألقت بها ، بينما اتجه البعض للثناء على رشاقتها الدائمة وأسلوبها المتجدد في الظهور .

قمر خلف بال، نيو لوك جديد :

وكانت الفنانة قمر قد تنافست خلال موسم دراما رمضان الماضي من خلال المسلسل التاريخي ” مقامات العشق ” الذي تناول في قصته سيرة العالم الكبير ” محيّ الدين بن عربي ” .