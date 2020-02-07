قمر تغني نانسي عجرم في أول ظهور لها على الـ تيك توك ( فيديو )

كشفت الفنانة اللبنانية قمر عن انضمامها إلى تطبيق TIK TOK تيك توك ، وأعلنت عن الأمر من خلال مقطع فيديو استعراضي نشرته عبر حسابها الرسمي في تطبيق INSTAGRAM .

وأطلت فيه بإطلالة عفوية مريحة حيث بدت وهي تتمايل بدلعٍ ودلالٍ على وقع أنغام أغنية ( يا طبطب ) لمواطنتها الفنانة نانسي عجرم .

وأرفقت المغنية المثيرة للجدل المنشور بتعليق قصير ، كشفت من خلاله عن عشقها لمعاني الأغنية ، وكتبت : ” يا طبطب … وأدلع … شو بحب يدلع … ” .

قمر تغني نانسي عجرم :

وأثارت قمر حيرة الجمهور مؤخراً ، وذلك عقبَّ نشرها شريط فيديو عبر حسابها الرسمي في التطبيق نفسه ، بدت فيه مرتديةً فستان الزفاف الأبيض .

مما دفع المتابعين للظن بأنها دخلت القفص الذهبي ، وهو ما نفته الفنانة اللبنانية بعد ساعات من نشر الفيديو ، من خلال تعليق أضافته على المنشور ، كتبت فيه نافية دخولها عُشَّ الزوجية ، لافتة إلى أن المنشور مجتزأ من أحدث جلسة تصوير خضعت لها لأهداف إعلانية .