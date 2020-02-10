قمر تتحدى الحاسدين بـ مجموعةٍ من الصور الجديدة

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قمر
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تحاول الفنانة قمر الحفاظ على رباطة جأشها في خضم المعارك الكلامية والمشاحنات التي تطالها على خلفية أزمتها الأخيرة مع الصاعدة انجي خوري  ، وتسعى دائماً إلى الظهور بشكلٍ قوي في رسالةِ تحدٍ منها إلى كل المنتقدين والمتطاولين .

ونشرت قمر مجموعة من الصور الحديثة لها عبر حسابها الرسمي في تطبيق INSTAGRAM ، تألقت خلالهم بفستانٍ قصير زينته بجوارب حريرية طويلة .

ولفتت في تعليقٍ أرفقته بالمنشور إلى أن التجاوزات التي تطالها ما هي إلا تصرفات حاسدين حاولوا تقمص شخصيتها ولم يفلحوا ، وكتبت : ” أعجبوا … ثم تقمصوا … ثم حسدوا … ” .

شاهد منشور الفنانة قمر :

وأثارت قمر حيرة الجمهور مؤخراً ، عقبَّ نشرها شريط فيديو عبر حسابها الرسمي في التطبيق نفسه ، بدت فيه مرتديةً فستان الزفاف الأبيض ، مما دفع المتابعين للظن بأنها دخلت القفص الذهبي ، وهو ما نفته الفنانة اللبنانية بعد ساعات من نشر المقطع .

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