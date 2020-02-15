قد يتشابها كثيراً.. إليكم الفرق بين أعراض كورونا و الزكام

فيروس الكورونا يشبه بشكل عام ، أي فيروس زكام آخر والأعراض لا تختلف كثيراً إلا بحال تفاقم الحالة المرضية.

ولأن الأطفال اكثر عرضة للإصابة بالامراض، يجب التفريق بين اعراض الزكام و الكورونا للاطفال للتنبه منها بحال حدوثها لأن مناعة الطفل قد تكون ضعيفة في بعض الأحيان وتستوجب إدراك الأمور على الفور.

فيروس كورونا

تحدث الإصابة بفيروس كورونا خلال مختلف الأوقات من السنة ولكنها تتفاقم في الخريف والشتاء ويصيب عادة الكثير من الناس على الأقل مرة في الحياة ، ولكن تكون الإصابة معتدلة ولا تتطلب التوجه الى المستشفى لأخذ العلاج.

عندما يصيب هذا الفيروس الطفل يجب التنبه الى أي مضاعفات للمرض وبخاصة إن كان الطفل صغيراً بالعمر كمثل ارتفاع درجة الحرارة وعدم انخفاضها مع الدواء أو بحال زادت الكحة لدى الطفل.

انتقال الفيروس

ينتقل كورونا كأي فيروس عادي مسبب لزكام أكان عن طريق ملامسة البشرة أو الهواء الملوث بالكحة أو العطس من شخص مصاب .

أو من خلال لمس أدوات ملوثة بالفيروس ومن ثم لمس العين أو الفم أو الأنف.

للوقاية من هذا الفيروس ينصح بغسل اليدين بشكل دوري بالماء والصابون وتجنب ملامسة العيون والأنف أو الفم والابتعاد عن كل من تظهر عليه علامات هذا الفيروس.

أعراض فيروس كورونا

لا فرق يذكر ما بين أعراض فيروس الكورونا وأي فيروس آخر مرتبط بالزكام ومنها ألم في الحلق مع سيلان من الأنف وكحة وارتفاع بدرجة الحرارة.

وبحال تفاقم الوضع مع الطفل يجب فوراً الاتصال بالطبيب لتشخيص الحالة ومعرفة ما إن كانت تفرض دخوله الى المستشفى

علاج فيروس الكورونا

يعطى المصاب دواء لتخفيف الأعراض كخافض لدرجة الحرارة ودواء لتخفيف الكحة مع ضرورة الراحة في الفراش من أي إجهاد أو تعب.

الى جانب ذلك من واجب المصاب بفيروس الكورونا أن يشرب كمية كافية من السوائل.

ما هو اللقاح لفيروس كورونا؟

لا يزال لقاح كورونا وعلاجه غير مكتشفين حتى الآن، ولكن تقوم مراكز الابحاث العالمية على العمل جاهدة على ايجاد اللقاح المناسب لهذا المرض، خصوصاً بعد أن تمكّنت الصين، وهي الدولة الأولى التي سجّلت نسبة مرتفعة من الاصابات بهذا المرض، من الشيفرة الوراثية للمرض.