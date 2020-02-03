قتلى في صفوف الجيش التركي خلال ملاحقة الجيش السوري الإرهابيين في ريف إدلب

واصلت وحدات الجيش السوري عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في ريف إدلب ، موسعة من نطاق سيطرتها بمحيط سراقب

مراسلون – ريف إدلب

وخلال العمليات العسكرية وملاحقة القوات العسكرية السورية لفلول الجماعات الإرهابية ، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين بقصف نفذه الجيش السوري في ريف إدلب

من جهتها ، قالت وكالة سانا أن القوات التركية ردت على مواقع القوات العسكرية السورية دون تسجيل أية أضرار مادية أو بشرية

مصادر عسكرية في ريف إدلب أكدت لمراسلون عدم وقوع أية إصابات في صفوف الجيش السوري ، مؤكدة أن القصف التركي كان عشوائي وغير دقيق .

وأضافت المصادر أن جميع المعلومات والبيانات الصادرة عن أردوغان حول استشهاد جنود من القوات السورية بقصف تركي في ريف إدلب ، عارية عن الصحة وهي موجهة نحو الداخل التركي فقط .

يذكر أن الجيش السوري كان قد حرر ليل الأحد – الإثنين بلدتي جوباس و سان في المحور الجنوبي الغربي من سراقب ، وبات يشرف بالنيران على طريق حلب – اللاذقية M4 .

المصدر : موقع مراسلون