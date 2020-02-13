في السعودية… القبض على شخص يحتال على زوار المسجد النبوي الشريف (فيديو)

ألقت الشرطة السعودية القبض على رجل في الخمسين من عمره يحتال على مرتادي المسجد النبوي.

وأفادت صحيفة “المدينة” السعودية بأن شرطة المدينة المنورة ضبطت زائر من الجنسية العراقية يدعى “الملا علي كلك” كان يحتال على زوّارالمسجد النبوي.

و أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، أنه بعد ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الزوار بالاحتيال على مرتادي المسجد النبوي وزواره، أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه.

وأكد أنه تم توقيف الزائر المحتال واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

و وفقاً لصحيفة “المدينة” أن المحتال كان يدعي القدرة على معالجة فقدان البصر وأمراض أخرى مستعصية.