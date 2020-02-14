فيسبوك تعلن تأجيلها إطلاق خدمة المواعدة في أوروبا قبل ” عيد الحب “

أعلنت شركة فيسبوك الأمريكية عن تأجيلها إطلاق تطبيقها الخاص بالمواعدة في أوروبا، بعد أن كان من المقرر طرحه يوم عيد الحب .

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، جاء قرار فيسبوك بتأجيل إطلاق خدمتها الجديدة بسبب قواعد الاتحاد الأوروبي، التي تجبر الشركات بإجراء تقييم لتأثير معالجة البيانات، قبل إطلاق منتج أو خدمة قد تؤثر على بيانات عملائها.

و جاء قرار “فيسبوك” بشأن تأجيل إطلاق الخدمة، بعدما أثارت الهيئة الإيرلندية مخاوف تتعلق بحماية البيانات.

وأفادت لجنة حماية البيانات الإيرلندية أن فيس بوك كانت تنوي إطلاق خدمتها للمواعدة “Facebook Dating”، يوم الخميس، اليوم السابق لـ عيد الحب ، لكنها قالت إنها “قلقة للغاية”، لأنها أعلمتها فقط بنية إطلاقها للخدمة في 12 فبراير/شباط الجاري، وهو وقت قصير جدا بالنسبة لها.

فيما أوضح المتحدث باسم شركة فيس بوك بأن تأجيل إطلاق تطبيق المواعدة في أوروبا، جاء عقب تفتيش لجنة حماية البيانات الإيرلندية لمكتبها الرئيسي في العاصمة دبلن، وقيامها بجمع وثائق من المقر.

وكانت “فيسبوك” أطلقت تطبيق المواعدة “Dating” تدريجياً، في القارة الأمريكية وفي جنوب شرقي آسيا في العام 2019، وهو متاح حالياً في 20 دولة حول العالم.

تجدرالإشارة إلى أن تاريخ إطلاق تطبيق المواعدة المقترح الخاص بفيسبوك كان من المقرر أن يصادف عشية عيد الحب أو يوم “فالنتاين”.