فيديو .. لحظة تدمير الطيران السوري لدبابة تركية من طراز ” صابرا ” المحدثة إسرائيليا ً في ريف إدلب

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نشرت وكالة سانا السورية شريط فيديو أظهر لحظة تلقي عدد من آليات ومدرعات المسلحين ، بينها دبابة تركية  لضربات جوية من المقاتلات الروسية والسورية خلال هجوم النصرة و الجيش التركي على مواقع الجيش السوري في بلدة النيرب بريف إدلب

مصادر عسكرية قالت لموقع مراسلون أن من بين الآليات المدمرة عبر الضربات الجوية دبابة تركية من طراز M-60  المحدثة في تركيا من قبل إسرائيل إلى طراز صابرا والتي يملكها جيش العدو الإسرائيلي .

كما تظهر المشاهد تدمير المقاتلات الحربية لعدة آليات و تجمعات للمسلحين ، بالإضافة لتدمير مرابض مدفعية و تحصينات متنوعة

وكان الجيش السوري بدعم جوي من سلاح الجو ، أحبط هجوماً لجبهة النصرة و الجيش التركي على نقاطه في بلدة النيرب بريف إدلب ، و أوقع عشرات المسلحين بين قتيل و جريح

في حين قالت وزارة الدفاع التركية ، حينها ، إن اثنين من جنودها قتلا بغارة جوية قرب إدلب و جرح اثنين آخرين

الجدير بالذكر أن وسائل إعلام تركية نعت مقتل ضابط تركي و مجند من اختصاص سائق و قائد دبابة ، هما أفراد طاقم الدبابة المدمرة  بسلاح الجو

المصدر : موقع مراسلون

 

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