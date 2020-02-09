غوغل تكشف عن خلل تسبب بإرسال فيديوهات عشوائية للمستخدمين

تسبب عطل فني تقني في شركة غوغل بإرسال مقاطع فيديو بشكل عشوائي للمستخدمين في نهاية عام 2019.

وأفاد موقع “ماشبل” بأن خطا تقني أصاب غوغل في الفترة مابين 21-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 الماضي، تسبب في إرسال عدد كبير من مقاطع الفيديو بشكل عشوائي بين المستخدمين.

و أشار الموقع إلى أن هذا العطل أثر أيضاً على البيانات المخزنة لمستخدمي “صور جوجل”.

فيما أكدت غوغل أن المشكلة قد تم حلها، وأن العطل أثر على 0.01% فقط من مستخدمي التطبيق، مشيرة إلى أنها قد أخطرت المتأثرين بالخلل واعتذرت.

وكانت الشركة قد أبلغت مستخدمي خدمة “صور جوجل” في وقت سابق بحدوث عطل فني قبل أن تتم معالجة المشكلة.