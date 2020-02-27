غوغل تتخلص من الإعلانات المزعجة على متصفح “كروم”

أعلنت شركة غوغل عن نيتها التخلص نهائياً من الإعلانات المزعجة عبر متصحفها للإنترنت “كروم” خلال الأشهر القليلة المقبلة.

حيث سيتم تطبيق معايير جديدة على “غوغل كروم” على ثلاثة أنواع من الإعلانات المتحركة الأكثر إزعاجاً للمستخدمين، وهي الإعلانات التجارية التي تزيد مدتها عن 31 ثانية، ويتم تشغيلها قبل مقطع الفيديو ولا يمكن تخطيها.

بالإضافة إلى الإعلانات التي تظهر في منتصف مقطع الفيديو، وأخيراً الصور أو الإعلانات النصية التي يتم وضعها أعلى مقطع الفيديو، وتشغل جزءاً من 30% منه، أو تغطي أكثر من 20% من إجمالي مساحته.

وستحجب غوغل الإعلانات التي لم تلتزم بقواعدها الخاصة، كما أنها ستمنح أصحاب المواقع فرصة مدتها 4 أشهر، لكي تتقيد بقواعدها الخاصة بنشر الإعلانات التي تظهر في الفيديوهات.

و أضافت “غوغل” أنه في حال قوبل حظر الإعلانات المزعجة بالتأييد خلال الفترة المقبلة، فإن هذا سيشجعها على عقد شراكة مع متصفح الإنترنت “إيدج” التابع لـ “مايكروسوفت”.

وجاء قرار “غوغل” المفاجئ باتخاذ خطوات جادة تجاه الإعلانات المزعجة، بعدما اكتشفت أنها تتسبب في بطئ أجهزة الكمبيوتر، من خلال متصفح “غوغل كروم”.

و تجدر الإشارة إلى أنها ستبدأ في حظر الإعلانات الثلاثة المزعجة، في الخامس من شهر أغسطس/ آب المقبل.