عملية نصب بالمليارات.. عصابة تنتحل اسم منظمة أممية تخدع فلاحي الحسكة

منوعاتحوادث
عملية نصب بالمليارات.. عصابة تنتحل اسم منظمة أممية تخدع فلاحي الحسكة
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا

تمكن الأمن الجنائي في محافظة الحسكة ، من إلقاء القبض على عصابة انتحلت اسم منظمة أممية وقامت بسرقة محاصيل عدد من الفلاحين في المحافظة.

وأوردت صحيفة “الوطن” تفاصيل عملية النصب ، والتي بدأت وفق ما ورد على لسان أحد أفرادها بعد القبض عليه ، بانتحال اسم منظمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، وتقليده باسم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي UNIDO .

عصابة نصب في الحسكة :

وعمد أفراد العصابة إلى النصب على الفلاحين مستغلين توقف مراكز شراء مادتي القمح والشعير من المزارعي ، بحسب ما أفاد رئيس فرع الأمن الجنائي بالحسكة تكليفاً العميد محمود جنيد الأحمد.

وبين العميد الأحمد ، أن العصابة استغلت حاجة الفلاحين الذين لم يتمكنوا من تسويق محاصيلهم في المواعيد المحددة من المؤسسات المعنية بالشراء ، فاشترت محاصيلهم بعقود شراء وهمية مؤجلة الدفع.

كما قامت الـ عصابة بمنح الفلاحين شيكات وإشعارات تسليم للمستودعات مزورة بالدولار الأمريكي ، لتزودهم بعدها بإيصالات مزورة أيضاً صادرة بشكل وهمي عن المصرف التجاري السوري .

ونوه الأحمد إلى أن العصابة كانت تمارس عملها خارج المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة ، واستأجرت مقرات ومستودعات لها.

وعن كمية المسروقات ، أفاد الأحمد أن العصابة قامت بشراء حوالي ٩ آلاف طن من مادتي القمح والشعير بطرق النصب والاحتيال على الفلاحين والمزارعين ، فضلاً عن شراء أكثر من 1000 رأس غنم من مربي المواشي ، وشراء مادتي السكر والشاي من التجار في أسواق المحافظة .

ودفعت العصابة للفلاحين والتجار ومربي المواشي جزء من المبالغ المالية المستحقة لتكسب ثقتهم المنتجين ، ودفعهم لتسليم المواد .

وأشار الأحمد إلى أن حجم المبالغ المالية التي كانت موضع النصب والاحتيال من قبل تلك العصابة ، وصلت إلى أكثر من ملياري ليرة سورية.

وتمكن فرع الأمن الجنائي بالحسكة من استدراج أحد أفراد تلك العصابة والمدعو ( ط أ م ) ، وتم القبض عليه وعثر معه على أختام مزورة وشيكات وهمية .

واعترف المقبوض عليه بأن العصابة تتألف من 7 أشخاص بينهم امرة ، وكانوا يدعون أن لديهم مقر رئيس لمنظمتهم المزعومة في دمشق .

تابع موقع مراسلون على Google News
المزيد من المشاركات

القبض على صاحب كبرى عمليات النصب في سوريا و الشرطة تتفاجأ…

عملية نصب كبيرة في سوريا أغلب ضحاياها من العساكر!

أغرب عملية احتيال لا تخطر في البال نفذتها طالبة جامعية في…