عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد ” سهران ” ويفاجئ الجمهور بـ دويتو مع ابنته جنى

طرح الفنان عمرو دياب ألبومه الغنائي الجديد تحت عنوان ” سهران ” مساء يوم أمس ، وذلك بالتعاون مع شركة الاتصالات العالمية فودا فون .

ويضم ألبوم الهضبة اثنى عشرة أغنية منوعة لنواحي الألحان والكلمات ، إلا أن اللافت فيها هذه المرة تقديم النجم المصري دويتو غنائي بصحبة ابنته جنى حيث قدمها في أغنية ( جميلة ) التي جمعتهما كمطربة وملحنة .

وتعاون الفنان المصري بكلمات الأغنية مع الشاعر الغنائي شادي نور ، وفي الألحان مع بلال سرور ، وتقدم جنى في هذه الأغنية مقطعاً غنائياً باللغة الإنكليزية .

يشار إلى أن عمرو دياب يتحضر للاحتفال بطرح ألبومه الغنائي مع الجمهور ضمن حفل ضخم بتاريخ الثامن والعشرين من شهر شباط / فبراير الجاري .