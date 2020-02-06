علاج الالتهابات في الجسم .. 7 أطعمة ينصح بها في هذا الخصوص

تعتبر الالتهابات من المشاكل الصحية التي قد تشكل خطرا على الصحة في حال إهمال إيجاد علاج لها وقد تتفاقم إلى حد الإصابة بالأورام الخبيثة.

ويمثل الالتهاب إحدى طرق دفاع الجسم عن نفسه ضد العدوى والحماية من الأمراض، ولكن من الناحية الأخرى يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن إلى زيادة الوزن والإصابة بالأمراض، وقد يزداد معدل الخطر عند حدوث الإجهاد وانخفاض مستوى النشاط البدني.

أطعمة تساهم في علاج الالتهابات في الجسم

يمكن أن يساهم تناول بعض الأطعمة في محاربة الالتهاب ، ومنها:

الأسماك الدهنية

تحتوي الأسماك الدهنية مثل السالمون والماكريل والسردين على نسبة جيدة من الأوميغا 3، التي تساعد على التقليل من الالتهاب الذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي وعدة أمراض مزمنة كأمراض القلب والسكري وأمراض الكلى.

الطماطم

من المعروف عن الطماطم غناها بفيتامين سي، والبوتاسيوم، والليكوبينن ومضادات الأكسدة، وكلها عناصر تساهم في تقليل الالتهابات المرتبطة ببعض أنواع السرطان.

علاج الالتهابات بفضل الفلفل :

يحتوي الفلفل الحار والفليفلة على فيتامين ج ومضادات الأكسدة التي تؤثر بشكل كبير في محاربة الالتهاب، كما يحتوي الفلفل الحار على حمض السينابك وحمض الفورولك اللذان يقللان من الالتهاب ويزيدان فرص التمتع بصحة أفضل في فترة الشيخوخة.

الكركم

يحتوي الكركم على عناصر مضادة للبكتيريا، والتي تقلل من خطر الإصابة بالتهابات المفاصل.

التوت

يحتوي التوت على العديد من مضادات للأكسدة، التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي، ما يساعد الجسم على محاربة الالتهابات، التي تسبب الإصابة بالأمراض المزمنة.

زيت الزيتون

يعتبر من أفضل الدهون التي يمكن تناولها، لما يحتويه على عناصر غذائية هامة للجسم؛ مثل مضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات المسببة لأمراض القلب وسرطان المخ.