عصابة تستغل فترة التقنين الكهربائي لسرقة المنازل في بلودان

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عصابة تستغل فترة التقنين الكهربائي لسرقة المنازل في بلودان
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تمكنت دوريات شرطة ناحية بلودان في ريف دمشق ، من إلقاء القبض على عصابة تقوم باستغلال فترة التقنين الكهربائي لتسرق المنازل ليلاً.

ونشرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها في فيسبوك ، أن شكاوى عدة وردت من المواطنين عن سرقة منازلهم من قبل مجهولين بطريقة التسلل ليلاً .

وبعد البحث وتكثيف الدوريات ، تم الاشتباه بـ 4 أشخاص والقبض عليهم وتم إحضارهم لمركز الناحية لمباشرة التحقيقات.

واعترف أفراد عصابة السرقة هذه بسرقتهم عدة منازل في البلدة ، فضلاً عن سرقة مدرسة ابتدائية أيضاً.

وأقروا بأن سرقاتهم كانت تتم ليلاً مستغلين فترة انقطاع التيار الكهربائي ، وعليه تم تحويلهم إلى القضاء المختص بعد أن تم استرداد معظم المسروقات.

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