طريق حلب – دمشق جاهز للسفر خلال أسبوع (صور)

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طريق حلب - دمشق جاهز للسفر خلال أسبوع (صور)
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أعلن القائم بأعمال محافظة إدلب محمد فادي السعدون ، أن طريق حلب – دمشق سيكون جاهز فنياً خلال أسبوع.

وفي تصرحه لصحيفة “الوطن” ، قال السعدون إنه سوف يتم الانتهاء من تجهيز طريق حلب – دمشق الدولي فنياً نهاية الأسبوع الحالي.

ولفت لقائم بأعمال محافظة إدلب ، إلى أن الطريق بات جاهزاً من جهة الحدود الإدارية لإدلب ، فيما يتم الآن تجهيزه من ناحية حلب نظراً لوجود عقد مواصلات طرقية في حلب يتم علاجها فنياً.

الطريق الدولي حلب-دمشق
تجهيز  وتنظيف الطريق الدولي حلب-دمشق لفتحه أمام المسافرين

وسبق وذكرت وكالة سانا ، أن الورشات الفنية والآليات التابعة لمحافظة حلب ، بدأت بإزالة السواتر الترابية والعوائق التي وضعها الإرهابيون على الطريق الدولي حلب – دمشق بعد تأمينه وتحرير المناطق المحيطة بالطريق الدولي تمهيداً لافتتاحه أمام حركة السير والمواطنين قريباً.

تجهيز الطريق الدولي حلب-دمشق
تجهيز الطريق الدولي

وتعود أهمية الطريق الدولي حلب – دمشق لكونه شريان اقتصادي حيوي يربط محافظة حلب مع المحافظات الأخرى ، فضلاً عن كونه طريق سريع لتدفق البضائع وتجارة الترانزيت ونقل الركاب بين المدن الكبرى وسط البلاد ، كما أنه يختصر الزمن ويقلل الازدحام و الحوادث المرورية التي تحصل على الطريق الحالي عبر (خناصر أثريا حلب).

طريق حلب - دمشق
طريق حلب – دمشق

يشار إلى أن الجيش السوري استطاع تأمين مدينة حلب بشكل كامل من الإرهاب ، بسيطرته على عشرات البلدات والقرى في ريفها الشمالي وأرياف أخرى.

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