صور + 18 .. جثث وآليات جبهة النصرة المدمرة بنيران الجيش في ريف حلب
نشرت وكالة anna news الروسية صورا ً أظهرت جثث قتلى إرهابيي جبهة النصرة خلال إحباط الجيش السوري لهجوم شنه المسلحين ظهر اليوم الجمعة على مواقع الجيش السوري في ريف حلب الجنوبي
وتظهر الصور جثث تعود لما يعرف بـ ” العصائب الحمراء ” والذين تستخدمهم جبهة النصرة كرأس حربة خلال الهجوم .
Еще несколько фотографий pic.twitter.com/c1JLO1rTI6
— ANNA-News (@annanews_info) February 14, 2020
كما تظهر الصور عدد من آليات جبهة النصرة بعد أن تم تدميرها بالكامل عبر الصواريخ الموجهة والضربات المدفعية للجيش السوري
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Запад провинции Алеппо в объективе наших военных корреспондентов
Результат неудачной контратаки боевиков запрещённой в России организации "Хейят Тахрир аш-Шам" и союзных им группировок "оппозиции" в провинции Алеппо. pic.twitter.com/nlMepFuQ3D
— ANNA-News (@annanews_info) February 14, 2020
وقدرت خسائر المسلحين جراء تصدي الجيش السوري للهجوم بأكثر من 50 قتيل وعشرات الجرحى .
ويعتبر هجوم الـنصرة ” الفاشل ” على مواقع الجيش السوري وبدعم عسكري تركي هو الثالث من نوعه خلال العشرة أيام الأخيرة
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المصدر : مراسلون – anna news