صور + 18 .. جثث وآليات جبهة النصرة المدمرة بنيران الجيش في ريف حلب

نشرت وكالة anna news الروسية صورا ً أظهرت جثث قتلى إرهابيي جبهة النصرة خلال إحباط الجيش السوري لهجوم شنه المسلحين ظهر اليوم الجمعة على مواقع الجيش السوري في ريف حلب الجنوبي

وتظهر الصور جثث تعود لما يعرف بـ ” العصائب الحمراء ” والذين تستخدمهم جبهة النصرة كرأس حربة خلال الهجوم .

كما تظهر الصور عدد من آليات جبهة النصرة بعد أن تم تدميرها بالكامل عبر الصواريخ الموجهة والضربات المدفعية للجيش السوري

وقدرت خسائر المسلحين جراء تصدي الجيش السوري للهجوم بأكثر من 50 قتيل وعشرات الجرحى .

ويعتبر هجوم الـنصرة ” الفاشل ” على مواقع الجيش السوري وبدعم عسكري تركي هو الثالث من نوعه خلال العشرة أيام الأخيرة

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المصدر : مراسلون – anna news