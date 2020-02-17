شمس الملا تتألق بإطلالة غير مألوفة ( صور )

شاركت شمس الملا الجمهور المتابع لها مجموعة من الصور الجديدة ، استعرضت من خلالها أناقتها والستايل الخاص بها الذي خولها دخولها عالم الانترنت كوجه إعلاني لمجموعة من العلامات التجارية المختلفة .

واعتمدت الفنانة الصاعدة الظهور بإطلالة غير مألوفة في عيد الحب ، وبدت مرتدية توب أسود بقصة مفتوحة من الأعلى كشف عن أنوثتها بشكلٍ راقٍ بعيدٍ عن الابتذال .

نسقت معه تنورة قصيرة باللون الأصفر ، وارتدت فوقهم سترة من قماش الجوخ مزينة بحبات اللؤلؤ على الأطراف ، واستكملت ظهورها بـ BOOTS شتويِّ ذو رقبة عالية .

شمس الملا بإطلالة غير مألوفة :

وتتحضر شمس الملا للعودة إلى عالم الدراما التلفزيونية ، وذلك من خلال مسلسل ” سوق النسوان ” المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل .

وستشارك في العمل إلى جانب نخبة من نجوم الدراما السورية على غرار : ” أمانة والي ، قمر خلف ، بسام كوسا ، سلوم حداد ” وغيرهم .