شمس الملا بـ إطلالة كلاسيكية عصرية … ( صورة )

تسعى شمس الملا دائماً لإظهار أنوثتها بشكلٍ جريء ، وذلك من خلال جلسات التصوير التي تخضع لها بشكلٍ دوريٍ ، والتي تتّرجم عبر الصور ومقاطع الفيديو التي تنشرها عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي .

وشاركت الفنانة الشابة المتابعين صورة جديدة لها من أحدث إطلالاتها ، تألقت فيها بتنورة جلدية قصيرة نسقت معها توب قصير ، وارتدت فوقها بسترة جلدية مزينة بالفراء العاجي .

واستكملت الملا ظهورها بـ BOOTS ذو رقبة عالية وحقيبة يد ” ساك ” من اللون الأحمر ، فيما سرحت شعرها على طريقة الـ WAVY ، واعتمدت في إطلالتها مكياج الوجه الكلاسيكي الهادئ .

شاهد إطلالة شمس الملا :

وتتحضر شمس الملا للعودة إلى عالم الدراما التلفزيونية ، وذلك من خلال مسلسل ” سوق النسوان ” المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل .

وستشارك في العمل إلى جانب نخبة من نجوم الدراما السورية على غرار : ” أمانة والي ، قمر خلف ، بسام كوسا ، سلوم حداد ” وغيرهم .