شركة إيرانية مستعدة لتجيهز أبنية سكنية في سوريا خلال 30 يوم مع كفالة 100 عام

أبدت شركة إيرانية استعدادها لبناء المدن في سوريا خلال 3 سنوات ، وتجهز الأبنية السكنية خلال 30 يوما مع كفالات لـ 100 عام.

وكشف أحمد وند رئيس الوفد الإيراني الذي يزور دمشق ليبحث مع المسؤولين السوريين سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية في مختلف المجالات بين البلدين، بحسب صحيفة “الوطن” أن عدة شركات إيرانية قدمت عروض.

وقدمت إحدى الشركات الإيرانية عرض لصيانة وتأهيل المطارات السورية، فيما تكفلت شركة ثانية بتحويل إطارات السيارات في سوريا إلى وقود .

أما الشركة الثالثة ، أبدت استعدادها لبناء المدن السورية خلال 3 سنوات على الأكثر، كما أعربت عن استعدادها لأن تجهز المباني السكنية خلال 30 يوما مع تقديم كفالات تستمر حتى 100 عام.

من جهة أخرى ، تحدث نائب رئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش، عن مشروع البنك السوري الإيراني ، مبيناً أن التأخر في تأسيسه يعود لعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلدين أولاً، وفارق سعر الصرف بين عملتي البلدين ثانياً.