سوزان نجم الدين تُبهر الجمهور بـ ستايل جديد … ( فيديو )

شاركت الفنانة سوزان نجم الدين الجمهور المتابع لها مقطع فيديو حديث ، اعتمدت خلاله الظهور بـ لوك جديد مغاير لم اعتمدته في العام الماضي .

واتخذت تغيراً لافتاً في شكلها لناحية الشعر حيث بدت بشعر قصيرٍ ، ولونت شعرها بتدرجات اللون البني البندقي مع إضفاء بعض الخصل الشقراء الناعمة عليه .

وتفاعل محبوّ النجمة السورية مع المنشور بشكلٍ لافت ، وانهالوا عليه بالتعليقات الإيجابية التي أثنت على إطلالاتها الجديدة وحرصها الدائم على التجدد ومواكبة أحدث الصيحات في عالم الموضة والأزياء وما تشمله من كماليات لناحية التسريحات والمكياج .

شاهد ستايل سوزان نجم الدين الجديد :

كانت نجم الدين قد كُرمت مؤخراً ضمن فعاليات ” ايدك ” في دبي ، وذلك بعدما تم اختيارها كأجمل ابتسامة عربية للعام الحالي 2020 .