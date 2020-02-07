سوزان نجم الدين تنال جائزة أجمل ابتسامة عربية ( صور )

كُرمت الفنانة السورية سوزان نجم الدين مساء يوم أمس كـ صاحبة أجمل ابتسامة عربية ، وذلك ضمن فعاليات ” ايدك 2020 ” المُقامة في دبي ، والتي تُعد من أكبر الفعاليات لطب الأسنان .

وشاركت النجمة في الفعالية كضيفة شرف حيث تم تكريمها هناك كأجمل ابتسامةٍ عربية ، وتضمنت فعاليات المعرض الطبي برنامجاً تعريفياً شاملاً لأحدث التقنيات والأبحاث الطبية في مجال طب الأسنان .

سوزان نجم الدين مكرمة كـ أجمل ابتسامة عربية :

وتتحضر الفنانة السورية حالياً لإنجاز مسلسلها المصري الجديد ( لما كنا صُغيرين ) المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2020 .

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة نجم الدين مسلسل ” ابن أصول ” الذي عرض خلال شهر رمضان الفائت و أدت فيه دور البطولة إلى جانب الفنان المصري حمادة هلال .