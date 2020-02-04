سوريا .. 4 اعتداءات إرهابية على منشآت نفطية في حمص (فيديو)

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سوريا .. 4 اعتداءات إرهابية على منشآت نفطية في حمص (فيديو)
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تعرضت عدة منشآت نفطية في سوريا لاعتداء إرهابي ، يوم أمس الاثنين ، حيث استهدف الإرهابيون 4 منشآت نفط في ريف حمص.

ونشر التلفزيون السوري يوم أمس ، أنه تم استهداف ، محطة غاز الريان و معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى و معمل غاز إيبلا في ريف حمص الشرقي بعدة قذائف .

وعن تفاصيل الاستهداف ، قال مدير عام الشركة السورية للغاز لوكالة سانا إن الاستهداف حدث بعد الساعة 30ر12 من منتصف الليلة الماضية.

وعن تفاصيل الاعتداء ، بين مدير عام الشركة السورية للغاز أن محطة غاز الريان تعرضت لاعتداءات إرهابية بعدة قذائف ، فيما استهدفت 3 قذائف معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ، ومعمل غاز إيبلا تم استهدافه بقذيفتين ، ما تسبب بنشوب حرائق ووقوع أضرار مادية.

وأكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم لوكالة سانا ، أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق في محطة غاز الريان ، وإخماد حريق مماثل في معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ، دون ورود معلومات عن وجود أضرار في معمل غاز إيبلا.

بدورها ،  أكدت وزارة النفط والثروة المعدنية أن الكوادر الفنية في الوزارة بدأت بتقييم الاضرار و اعمال الصيانة للوحدات الانتاجية المتضررة .

يشار إلى أنه وبتاريخ 21 كانون الأول ، تعرضت 3 منشآت نفطية في سوريا لاعتداءات إرهابية ، وهي مصفاة حمص ومحطة الريان للغاز ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ،  ما أسفر عن أضرار في بعض الوحدات الإنتاجية، كما استهدف الإرهابيون يوم 27 كانون الثاني ، المرابط البحرية في مصب بانياس .

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