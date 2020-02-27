سوريا .. يوم صيفي بامتياز يعقبه منخفض جوي ماطر قد تصحبه ثلوج

ترتفع درجات الحرارة في سوريا اليوم وتبلغ ذروتها غداً ، على أن نشهد منخفض جوي جديد في السبت الأخير من شهر شباط.

ونشت مديرية الأرصاد الجوية السورية بحسب ما نقلت عنها وكالة سانا ، أن الطقس اليوم الخميس يكون بين الصحو والغائم ، وغداً الجمعة تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات.

ويطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة مع حلول يوم السبت ، ويتحول الجو إلى غائم ماطر على فترات ويكون الهطل غزير ومصحوب بالرعد بدءا من المناطق الساحلية والجزيرة ، ويمتد مساء السبت إلى بعض المناطق الداخلية ليكون الهطل ثلجي على المرتفعات .

بدورها ، صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية ، أكدت أيضاً أن يومي الخميس والجمعة يشهدان ارتفاع بدرجات الحرارة تكون ذروته غداً حيث تصل الحرارة إلى 20 درجة مئوية.

وفي السبت الأخير من شهر شباط تشهد سوريا منخفض جوي بارد و ماطر و مثلج على المرتفعات العالية فقط سريع التأثير ، يبدأ أول ساعات صباح السبت و ينتهي أول ساعات صباح الأحد 1 آذار.

حيث تبدأ الأمطار أول ساعات صباح السبت على السواحل السورية ، من ثم تمتد الأمطار نحو حماه و المناطق الشمالية من سوريا ثم نحو حمص ، ومع ساعات بعد الظهر تصل الأمطار نحو دمشق و المناطق الجنوبية .