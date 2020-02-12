سوريا .. وزارة النقل تطلق خدمة تطبيقات التاكسي Uber قريباً

كشف مدير نقل الركاب في وزارة النقل وسيم مارديني ، أنه سيتم قريباً العمل وفق تطبيق Uber الخاص بالسيارات الخاصة في سوريا .

وبين مارديني في تصريح لإذاعة “المدينة إف إم” أن العمل مستمر على مشروع تنظيم عمل التطبيقات الالكترونية التي تربط سائقي السيارات الخاصة بالراكب .

وتعرف تجارياً هذه التطبيقات في عدة دول باسم ” UBER” ، وسيكون النقل المأجور بالسيارات الخاصة محصور بهذه التطبيقات.

وهنا أكد مدير نقل الركاب في وزارة النقل أن المجال مفتوح لأي شركة تمتلك التطبيق أن تقوم بترخيصه وتعمل به.

وعن تأثير ذلك على سيارات التكسي واحتمال تضرر السائقين ، أفاد مارديني بأن هذا التطبيق لن يؤثر على سيارات التاكسي الموجودة وإنما سيخفف ضغط المواصلات في سوريا .

أما عن آلية التسعير ، فسيتم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، والتي بالطبع ستتأثر بالمسافة والزمن ونوع السيارة.

كما سيتم وضع شروط خاصة للراغبين بالعمل على هذا التطبيق تتضمن مواصفات خاصة بالسيارة ، وخضوع السائق لفحص قيادة ، واللباس اللائق ، وعدم التدخين أثناء وجود الراكب.

يشار إلى أن خدمة أوبر Uber تعد أفضل خدمة لطلب سيارات الأجرة في العالم، تعتمد على السيارات خاصة حديثة الطراز .