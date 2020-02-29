سوريا .. منخفض ماطر بغزارة يبدأ اليوم يعقبه 4 أيام من الأجواء المستقرة

تتأثر سوريا اعتباراً من اليوم ، بامتداد منخفض جوي بارد ماطر و مثلج على المرتفعات ، ينتهي مع ساعات ظهر الأحد 1 آذار.

وعن طقس اليوم السبت 29 شباط، توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية أن نشهد هطل مطري غزير مصحوب بالعواصف الرعدية فوق المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة.

ويمتد الهطل المطري تدريجيا إلى باقي المناطق ويصبح ثلجياً على المرتفعات الجبلية العالية ، وقد يكون هناك فرصة لنشهد هطل مطري غداً على منطقة الجزيرة.

بدورها ، صفحة “هوى الشام” المعنية بالأحوال الجوية ، أكدت تأثر سوريا بامتداد منخفض جوي بارد ماطر يبدأ صباح اليوم فوق المناطق الساحلية.

ومع ساعات بعد الظهر، تمتد الأمطار نحو المناطق الداخلية خصوصاً حماه و إدلب و حلب والمناطق الشمالية الشرقية من سوريا .

وتصل الأمطار مع ساعات المساء إلى دمشق و المناطق الجنوبية والبادية و الشرقية على شكل أمطار متوسطة الغزارة قد يصاحبها البروق ، والثلوج في ريف دمشق الغربي و الشمالي.

ويبدأ المنخفض بالتلاشي مع ساعات ظهر الأحد حتى ساعات الليل لنشهد عودة للأجواء المستقرة لـ4 أيام على الأقل مع بقاء توقعات بتسجيل زخات مطرية.