سوريا .. رفع أسعار بعض المواد الأساسية بينها السكر والشاي

حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، أسعار المواد الأساسية بموجب نشرة الأسعار التي تصدرها كل فترة.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك ، النشرة رقم 7 لأسعار المواد والسلع الأساسية، وتم فيها رفع اسعار بعض المواد مثل السكر والشاي والسمن النباتي.

وأصبح سعر مبيع كيلو السكر بالمفرق 400 ليرة سورية بعد أن كان 340 ليرة ، أما سعر كيلو السمن النباتي أصبح 1,100 ليرة معبأ بعد أن كان 975، وكيلو الشاي بيكو فرط 5,000 ليرة والسوبر بيكو فرط 6,000 ليرة.

والبن الأخضر (1كغ) أصبح سعر مبيع الجملة 2,200 ليرة سورية في النشرة الجديدة ، بعد أن كان بـ2,000 ليرة .

وشددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الأسعار الواردة في النشرة تعد حداً أعلى ويمكن البيع بأقل منها.

وبينت الوزارة أن العمل بهذه الأسعار وفق هذه النشرة ، سيستمر حتى تاريخ 20 شباط 2020 ، وأن مخالفي أسعار النشرة سيخضعون للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لعام 2015.

وبدأت وزارة التموين بإصدار النشرات السعرية لأسعار المواد الأساسية من شهر كانون الأول 2019 لضبط الأسعار في الأسواق.