سوريا .. توزيع الغاز المنزلي وفق الآلية الجديدة اليوم و”تكامل” تنبه المواطنين لأمر مهم

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سوريا .. توزيع الغاز المنزلي وفق الآلية الجديدة اليوم و"تكامل" تنبه المواطنين لأمر مهم
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بدأت اليوم 1 شباط ، وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا ، بتوزيع الغاز المنزلي على المواطنين وفق الآلية الجديدة التي تم الإعلان عنها .

إذ أكدت وزارة النفط في وقت سابق أنه اعتباراً من 1\2\2020 ، سيتم إرسال رسالة نصية إلى كل مواطن حاصل على البطاقة الذكية  ، تتضمن موعداً لاستلام الأسطوانة من المعتمد و الأقرب إلى عنوانه ، والهدف من الآلية الجديدة هو إلغاء مظاهر الازدحام.

وحول الآلية الجدية ، قال مدير عمليات الغاز أحمد حسون لصحيفة “تشرين” إنه لا يتوجب على المواطن القيام بأي شيء ، لكون القوائم والأسماء مدرجة تلقائياً لدى الوزارة.

ورجح حسون أن تحل ن الآلية الجديدة في توزيع الغاز 90% من المشكلات ، كما ستلغي حالات الانتظار والوقوف على (الدور) .

وأوضح حسون أنه بإمكان المواطن تأجيل موعد الحصول على الأسطوانة أكثر من مرة لحسن الحاجة إليها ، شرط أن يقوم بذلك خلال 3 أيام من استلامه رسالة موعد حصوله على أسطوانته.

كما يمكن للمواطن تغيير المعتمد الخاص لتوزيع الغاز كل ستة أشهر ، منوّها بأن يكون في المنطقة الأقرب لسكن المواطن.

وفي حال سفر المواطن وانتقاله لمحافظة أخرى ، فيمكن للمواطنين الحصول على الأسطوانة وفقاً لسند الإقامة أو إخراج القيد .

بدورها ، نشرت شركة تكامل فيديو توضيحي عبر صفحتها في فيسبوك ، تشرح فيه آلية اختيار موزع المعتمد لمادة الغاز عبر قناة التلغرام ، وشددت على ضرورة التأكد من رقم الموبايل لضمان استلام رسائل وصول أسطوانة الغاز إلى الموزع المعتمد الخاص بالمواطن.

فيديو الآلية :

يذكر أنه يحق لكل عائلة في سوريا تملك البطاقة الذكية ، الحصول على أسطوانة غاز منزلي كل 23 يوماً.

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