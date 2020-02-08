سوريا تطلب من “الصحة العالمية” تجهيزات للتعامل مع كورونا

محلياتأخبار محلية
سوريا تطلب من الصحة العالمية تجهيزات للتعامل مع كورونا
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا

طلبت سوريا من منظمة الصحة العالمية، تجهيزات للتعامل مع فيروس كورونا ، تحسباً لوجود أي حالة مشتبه بها.

وقالت مديرة الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة هزار فرعون لموقع “الاقتصادي” ، إن الوزارة تواصلت مع منظمة الصحة العالمية لتجهيزها بـ”كيتات مخبرية”، وحُجر للسلامة لفحص مصابي فيروس كورونا.

وبينت فرعون، أن الأمر قيد الإنجاز فيما يتعلق بالتجهيزات ، لافتة إلى أن تجهيزات المخابر اللازمة لفحص فيروس كورونا مكلفة ، وأن جهاز “الكيتات” موجود لدى الوزارة لكن ملحقاته بحاجة لتطوير.

ولفتت إلى أن الوزارة تواصلت مع 11 مخبر حول العالم (معتمداً لفحص هذا الفيروس) ، لنقل العينات إليها وتحليلها خارجاً.

كما أكدت مديرة الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة ، أن لدى مديريات الصحة مخزون كافي من الكمامات والألبسة الواقية والنظارات .

وسبق وأكدت مديرة صحة دمشق هزار رائف، أنه يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في سوريا حتى الآن ، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية منه بداية من مطار دمشق الدولي وصولاً للمعابر الحدودية لتدقيق الحالات الصحية المشتبه بها.

واتخذت قبل أيام ، وزارة الصحة السورية ، تدابير وقائية لاستقبال عدد من الطلاب السوريين العائدين من الصين ، إذ أوضحت معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي سحر الفاهوم أنه سيتم إرسالهم إلى منطقة حجر صحي و إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم .

 

تابع موقع مراسلون على Google News
المزيد من المشاركات

طلاب سوريون يعودون من الصين بسبب كورونا ووزارة الصحة تؤمن…

مصدر في جامعة تشرين السورية يوضح حقيقة وجود لقاح ضد كورونا…

الصحة السورية تستنفر للوقاية من كورونا وتطالب المشافي بتجهيز…