سوريا تطلب من “الصحة العالمية” تجهيزات للتعامل مع كورونا

طلبت سوريا من منظمة الصحة العالمية، تجهيزات للتعامل مع فيروس كورونا ، تحسباً لوجود أي حالة مشتبه بها.

وقالت مديرة الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة هزار فرعون لموقع “الاقتصادي” ، إن الوزارة تواصلت مع منظمة الصحة العالمية لتجهيزها بـ”كيتات مخبرية”، وحُجر للسلامة لفحص مصابي فيروس كورونا.

وبينت فرعون، أن الأمر قيد الإنجاز فيما يتعلق بالتجهيزات ، لافتة إلى أن تجهيزات المخابر اللازمة لفحص فيروس كورونا مكلفة ، وأن جهاز “الكيتات” موجود لدى الوزارة لكن ملحقاته بحاجة لتطوير.

ولفتت إلى أن الوزارة تواصلت مع 11 مخبر حول العالم (معتمداً لفحص هذا الفيروس) ، لنقل العينات إليها وتحليلها خارجاً.

كما أكدت مديرة الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة ، أن لدى مديريات الصحة مخزون كافي من الكمامات والألبسة الواقية والنظارات .

وسبق وأكدت مديرة صحة دمشق هزار رائف، أنه يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في سوريا حتى الآن ، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية منه بداية من مطار دمشق الدولي وصولاً للمعابر الحدودية لتدقيق الحالات الصحية المشتبه بها.

واتخذت قبل أيام ، وزارة الصحة السورية ، تدابير وقائية لاستقبال عدد من الطلاب السوريين العائدين من الصين ، إذ أوضحت معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي سحر الفاهوم أنه سيتم إرسالهم إلى منطقة حجر صحي و إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم .