سوريا.. تطبيق عقوبة التعامل بـ الدولار على أصحاب الوثائق والفواتير مجهولة التاريخ

أكدت وزارة الداخلية في سوريا ، أن أي وثائق وفواتير تثبت التعامل بغير الليرة السورية ( الدولار وغيره)، يتم ضبطها وتكون مجهولة التاريخ ، سيطبق على أصحابها المرسوم رقم 3.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك ، أنه خلال ملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية والمتلاعبين بأسعار الصرف ، تم ضبط وثائق وفواتير تثبت تعامل أصحابها بغير الليرة السورية ( الدولار وغيره) ، لا تحتوي على أي تاريخ .

وعليه ، أكدت الداخلية السورية أن تلك الوثائق والفواتير مجهولة التاريخ ، سيتم اعتبارها مؤرخة بعد تاريخ 19/1/2020 ، أي بعد تاريخ صدور المرسوم رقم 3 لعام 2020 وبالتالي سيطبق على أصحابها أحكامه.

وقضى المرسوم التشريعي رقم 3 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.

وأصبحت العقوبة بموجب المرسوم ، الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.

كما قضى المرسوم بعدم جواز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم ٥٤ لعام ٢٠١٣.