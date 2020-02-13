سوريا .. تسيير باصات الطاقة الشمسية خلال عام 2020

توقع مدير هيئة الاستثمار مدين دياب ، إمكانية باصات الطاقة الشمسية خلال العام الحالي 2020 نظراً لأنه تم الانتهاء من تجهيز البنية التحتية اللازمة للمشروع.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن دياب ، تأكيده الانتهاء من تجهيز البنى التحتية الخاصة بمشروع الباصات العاملة على الطاقة الشمسية .

حيث رجح مدير هيئة الاستثمار، على هامش ندوة الأربعاء التجاري التي أقامتها غرفة تجارة دمشق ، تسيير الباصات وتفعيل خطوطها خلال العام الجاري 2020 .

أما عن المشاريع والاستثمارات التي تم تنفيذها والخاصة بالطاقة البديلة ، فكشف دياب أنه تم تنفيذ 5 منها في طرطوس مؤخراَ.

وتحدث دياب عن وجود تسهيلات للمستثمرين ، داعياً إلى تركيز الاهتمام من القطاعين العام والخاص على الزراعة والصناعة.

يشار إلى أنه في 28 من تشرين الأول الفائت، أعلنت هيئة الاستثمار السورية موافقتها على تأسيس مشروع لنقل الركاب والمجموعات السياحية عبر باصات تعمل على كهرباء الطاقة الشمسية، برأسمال 20.5 مليار ل.س، وتم تشميله بموجب مرسوم الاستثمار رقم (8).

وأشاد بالمشروع مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي في محافظة ريف دمشق عبد الرزاق ضميرية لكونه مشروع اقتصادي وحيوي مهم كونها ستوفر الطاقة وتخفف الأجور المرتفعة، لكون الباص يسير بحدود 430 كيلومترا دون عملية شحن ثانية.